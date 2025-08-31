TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 31,88 EUR nach oben.

Das Papier von TRATON konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 31,88 EUR. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,88 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 17,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 26,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,15 EUR.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 11,30 Mrd. EUR, gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,49 Prozent präsentiert.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht