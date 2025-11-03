DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Kursentwicklung

TRATON Aktie News: TRATON steigt am Vormittag

03.11.25 09:22 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON steigt am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 28,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,94 EUR 0,34 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 28,20 EUR. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 28,22 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.991 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,35 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 12,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,90 EUR.

Am 29.10.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,34 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

