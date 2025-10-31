TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 27,62 EUR.

Die TRATON-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 27,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,46 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136.592 TRATON-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingebracht