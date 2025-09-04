TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 30,90 EUR.

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 30,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 31,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.694 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 24,43 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,29 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,15 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 25.07.2025. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien