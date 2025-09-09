DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.924 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.643 +0,3%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Blick auf Aktienkurs

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Freitagnachmittag schwächer

12.09.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 30,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,56 EUR 0,42 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 30,52 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 30,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 27.845 Stück.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,98 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 17,69 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 25.07.2025. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

Bildquellen: TRATON GROUP

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
