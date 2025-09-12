TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,64 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 0,6 Prozent auf 30,64 EUR. Bei 31,06 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 44.121 TRATON-Aktien den Besitzer.
Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 20,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,02 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 1,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,34 EUR.
TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.
In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
