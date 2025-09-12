TRATON Aktie News: TRATON zieht am Dienstagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,78 EUR.

Das Papier von TRATON konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,78 EUR. Bei 30,78 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,52 EUR. Bisher wurden heute 553 TRATON-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Abschläge von 18,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,30 EUR belaufen. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 36,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

