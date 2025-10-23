TRATON Aktie News: TRATON legt am Donnerstagmittag zu

So bewegt sich TRATON

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,28 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 26,28 EUR. Bei 26,36 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.603 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Mit Abgaben von 4,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,90 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

