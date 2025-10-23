DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
Notierung im Blick

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit negativen Vorzeichen

23.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TRATON. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,22 EUR -0,04 EUR -0,15%
Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 26,14 EUR. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 26,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.617 TRATON-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 3,90 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je TRATON-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,42 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
