TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TRATON. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,14 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 26,14 EUR. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 26,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.617 TRATON-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 3,90 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je TRATON-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.
TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,42 EUR je TRATON-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient
Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen