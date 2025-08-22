TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,40 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr bei 32,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 32,44 EUR zu. Die TRATON-Aktie sank bis auf 32,10 EUR. Bei 32,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.270 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 22,47 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,15 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,81 EUR je Aktie.

