DAX24.263 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,64 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
TRATON im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

28.10.25 09:22 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 26,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,60 EUR 0,28 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 26,54 EUR ab. Bei 26,54 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 1.037 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 35,90 EUR angegeben.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen