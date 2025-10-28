TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

TRATON im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 26,54 EUR.

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 26,54 EUR ab. Bei 26,54 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 1.037 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 35,90 EUR angegeben.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

