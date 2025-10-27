TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 26,84 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,84 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die TRATON-Aktie bei 26,94 EUR. Bei 26,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.572 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 30,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 6,41 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,90 EUR.

Am 25.07.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

