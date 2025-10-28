TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 26,70 EUR abwärts.
Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,62 EUR. Bisher wurden heute 38.575 TRATON-Aktien gehandelt.
Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 44,01 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,90 EUR.
TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
