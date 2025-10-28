DAX24.290 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1652 ±0,0%Öl64,86 -1,4%Gold3.927 -1,6%
Blick auf TRATON-Kurs

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kursabschlägen

28.10.25 12:04 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 26,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,60 EUR 0,28 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 26,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,62 EUR. Bisher wurden heute 38.575 TRATON-Aktien gehandelt.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TRATON-Aktie mit einem Kursplus von 44,01 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,90 EUR.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Bildquellen: TRATON GROUP

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
