TRATON Aktie News: TRATON behauptet sich am Nachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,60 EUR 0,28 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die TRATON-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 26,80 EUR. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 26,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 26,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.261 TRATON-Aktien.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 6,27 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,90 EUR aus.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Nachrichten zu TRATON

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen