DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen

01.09.25 16:10 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 8,69 EUR. Bei 8,65 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 8,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 607.035 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. 6,97 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,19 EUR an.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

