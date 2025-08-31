TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,69 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 8,69 EUR. Bei 8,65 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 8,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 607.035 TUI-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. 6,97 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,098 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,19 EUR an.
TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TUI-Aktie
Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen