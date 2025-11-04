TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 7,30 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 7,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 201.760 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 27,41 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden