So bewegt sich TUI

TUI Aktie News: TUI zieht am Montagnachmittag an

03.11.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI zieht am Montagnachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 7,46 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 7,46 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,47 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 604.130 TUI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2025 auf bis zu 9,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 19,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,095 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
