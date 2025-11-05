DAX23.763 -0,8%Est505.616 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
TUI im Fokus

TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

05.11.25 09:23 Uhr
TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,00 EUR -0,07 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,99 EUR. Bei 7,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 59.631 TUI-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 32,46 Prozent Luft nach oben. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,60 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
