TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 7,25 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,0 Prozent auf 7,25 EUR ab. Bei 7,19 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 895.549 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

