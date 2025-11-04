DAX23.811 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1490 -0,3%Öl64,04 -1,2%Gold3.995 -0,2%
TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag tiefer

04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 7,25 EUR.

TUI AG
7,24 EUR -0,16 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,0 Prozent auf 7,25 EUR ab. Bei 7,19 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 895.549 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

