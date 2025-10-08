TUI Aktie News: TUI am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die TUI-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,69 EUR an der Tafel.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,69 EUR an der Tafel. Bei 7,75 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,64 EUR ein. Bei 7,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 933.410 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 17,30 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 43,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,095 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,36 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

