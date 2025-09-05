DAX23.714 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.663 +0,3%Nas21.771 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

09.09.25 16:09 Uhr
TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 8,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,28 EUR 0,06 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,37 EUR aus. Bei 8,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.285.214 TUI-Aktien.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 12,22 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 54,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

