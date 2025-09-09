TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TUI

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 8,21 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 8,21 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 8,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.477 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,71 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,098 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

