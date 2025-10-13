TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Montagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 7,71 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 7,71 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,76 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,62 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 658.947 Aktien.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 20,51 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 30,49 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,36 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

