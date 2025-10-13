TUI Aktie News: TUI reagiert am Vormittag positiv

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 7,66 EUR.

Das Papier von TUI legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 7,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,69 EUR. Bei 7,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.982 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 30,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,095 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,79 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

