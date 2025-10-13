DAX24.311 +0,3%Est505.560 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.904 -0,4%Euro1,1570 -0,4%Öl63,66 +2,5%Gold4.075 +1,4%
TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Mittag stärker

13.10.25 12:04 Uhr
TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 7,72 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 7,72 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,72 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 321.234 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,45 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 30,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
