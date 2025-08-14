TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 9,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:48 Uhr 1,9 Prozent. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.591.216 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,28 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 72,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

