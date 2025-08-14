DAX24.436 +0,2%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,6%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.900 +0,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,49 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Aufschlag

15.08.25 12:06 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 9,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
9,22 EUR 0,22 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:48 Uhr 1,9 Prozent. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.591.216 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,28 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 72,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie weiter im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

TUI-Aktie weit im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen

TUI-Aktie springt an: TUI schraubt Prognose für bereinigtes EBIT hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen