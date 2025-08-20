TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 8,91 EUR nach.
Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 8,91 EUR abwärts. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,81 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,98 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 792.380 Aktien.
Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 66,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,19 EUR.
TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.
