TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 8,92 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 8,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,81 EUR aus. Bei 8,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 411.341 TUI-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 4,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 39,87 Prozent Luft nach unten.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

