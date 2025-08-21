DAX24.259 -0,4%ESt505.455 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.426 -0,5%Nas21.529 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.374 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

TUI Aktie News: TUI gewinnt am Nachmittag an Boden

25.08.25 16:10 Uhr
TUI Aktie News: TUI gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,16 EUR nach oben.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 9,16 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 9,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.626.792 TUI-Aktien.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,48 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,120 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Vor dem Durchbruch?

TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend

TUI-Aktie im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

