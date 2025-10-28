DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von TUI

28.10.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 7,39 EUR ab.

TUI AG
7,40 EUR -0,06 EUR -0,80%
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,37 EUR. Bei 7,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.047.820 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. 25,83 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 27,42 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,36 EUR.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,20 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR in den Büchern standen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

Nachrichten zu TUI AG

Analysen zu TUI AG

29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

