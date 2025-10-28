TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,42 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 536.001 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 25,28 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 38,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,095 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

