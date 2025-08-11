Tui hebt EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Reisekonzern Tui hat seine EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 angehoben. Tui erwartet im laufenden Geschäftsjahr nun ein um 9 bis 11 Prozent höheres bereinigtes EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Bislang war Tui von einem Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent ausgegangen. Der Ausblick basiert auf konstanten Wechselkursen. Beim Umsatz stellt der MDAX-Konzern nun ein Wachstum am unteren Ende der angegebenen Spanne von plus 5 bis plus 10 Prozent in Aussicht.
Tui begründete die angehobene EBIT-Prognose mit der starken Performance in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres sowie ersten positiven Indikatoren für den Monat Juli. Zum 30. Juni lag der Konzernumsatz bei 14,7 Milliarden Euro, entsprechend einem Anstieg um 1 Milliarde zu konstanten Wechselkursen. Das bereinigte EBIT lag bei 199 Millionen Euro, entsprechend einem Zuwachs um 150 Millionen Euro zu konstanten Wechselkursen, getrieben durch "Rekordergebnisse" in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten.
Weitere Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick wird Tui mit der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse am morgigen Mittwoch bekannt geben.
August 12, 2025 10:00 ET (14:00 GMT)
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|02.07.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|20.06.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
