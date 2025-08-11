DAX24.036 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.429 +1,0%Nas21.590 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,56 -0,2%Gold3.345 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Tui hebt EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an

12.08.25 15:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,87 EUR 0,26 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Reisekonzern Tui hat seine EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 angehoben. Tui erwartet im laufenden Geschäftsjahr nun ein um 9 bis 11 Prozent höheres bereinigtes EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Bislang war Tui von einem Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent ausgegangen. Der Ausblick basiert auf konstanten Wechselkursen. Beim Umsatz stellt der MDAX-Konzern nun ein Wachstum am unteren Ende der angegebenen Spanne von plus 5 bis plus 10 Prozent in Aussicht.

Wer­bung

Tui begründete die angehobene EBIT-Prognose mit der starken Performance in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres sowie ersten positiven Indikatoren für den Monat Juli. Zum 30. Juni lag der Konzernumsatz bei 14,7 Milliarden Euro, entsprechend einem Anstieg um 1 Milliarde zu konstanten Wechselkursen. Das bereinigte EBIT lag bei 199 Millionen Euro, entsprechend einem Zuwachs um 150 Millionen Euro zu konstanten Wechselkursen, getrieben durch "Rekordergebnisse" in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten.

Weitere Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick wird Tui mit der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse am morgigen Mittwoch bekannt geben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 10:00 ET (14:00 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025TUI NeutralUBS AG
02.07.2025TUI OverweightBarclays Capital
20.06.2025TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025TUI OverweightBarclays Capital
20.06.2025TUI OverweightBarclays Capital
15.05.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2025TUI NeutralUBS AG
15.05.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.05.2025TUI NeutralUBS AG
14.05.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
14.05.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen