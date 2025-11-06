Uber Aktie News: Uber am Abend im Minusbereich

Kurs der Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 92,00 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 92,00 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 90,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,84 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.151.994 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 10,85 Prozent wieder erreichen. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,51 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 04.11.2025. Das EPS lag bei 3,11 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,62 USD je Aktie belaufen.

