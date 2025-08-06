Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

DAX24.241 +1,3%ESt505.338 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.962 -0,5%Nas21.267 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1627 -0,3%Öl66,72 -0,4%Gold3.387 +0,5%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
07.08.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 90,23 USD.

Das Papier von Uber legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 90,23 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 91,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 658.066 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 8,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit Abgaben von 34,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,47 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,93 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Anleger vorsichtig: Uber-Aktie gibt Gewinne nach überzeugenden Zahlen wieder ab

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

Uber-Aktie im Minus: Heidelberg setzt Mindesttarif für Uber & Co. durch

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

