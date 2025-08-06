Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Uber im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 90,23 USD.

Das Papier von Uber legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 90,23 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 91,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 658.066 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 8,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit Abgaben von 34,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,47 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,93 USD je Uber-Aktie.

