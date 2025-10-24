DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,74 -0,3%Gold4.094 -0,8%
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Umsatz etwas geringer

Holcim-Aktie: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn

24.10.25 07:01 Uhr
Holcim-Aktie: Trotz Franken-Schock - Holcim hält Kurs und kauft für Milliarden zu | finanzen.net

Holcim hat im Sommerquartal etwas weniger umgesetzt, aber gleich viel verdient wie im Vorjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
68,02 CHF -0,30 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Franken (4,4 Mrd Euro), wie der drittgrößte Baustoffkonzern der Welt am Freitag mitteilte. Erneut lastete der starke Franken auf den Ergebnissen. Dieser kostete 274 Millionen Franken Umsatz. Aus eigener Kraft, also organisch, sei das Geschäft dagegen um 4,5 Prozent gewachsen. Zudem wirkten sich Akquisitionen leicht positiv auf den Umsatz aus. Damit hat der Konkurrent von Heidelberg Materials den Umsatz in Lokalwährungen um 4,9 Prozent gesteigert.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit blieb derweil praktisch unverändert bei 836 Millionen Franken (plus 0,1 Prozent). Organisch ergab sich dagegen ein Plus von 9,9 Prozent. In Lokalwährungen blieb ein Plus von 8,1 Prozent. Die wiederkehrende Ebit-Marge verbesserte sich von 20,2 auf 20,7 Prozent. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Den Reingewinn gibt der Konzern zu dieser Zeit nicht bekannt.

Insgesamt hat Holcim in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 11,91 Milliarden erzielt. Das ist ein Rückgang von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das wiederkehrende Ebit stieg dagegen um 1,9 Prozent auf 2,28 Milliarden Franken. An den Zielen für das Gesamtjahr hält Holcim fest: Für das laufende Jahr erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung.

Das wiederkehrende Ebit soll gleichzeitig um 6 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll mehr als 18 Prozent erreichen. Zudem peilt Holcim einen freien Mittelzufluss vor Leasingverhältnissen von rund 2 Milliarden Franken an. Darüber hinaus soll das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um über 20 Prozent wachsen.

Künftig setzt der Konzern verstärkt auf Deutschland. Anfang der Woche wurde die größte Akquisition in den letzten vier Jahren bekannt: Für 1,85 Milliarden Euro übernimmt der Innerschweizer Konzern den deutschen Hersteller von vorfabrizierten Wandelementen Xella. Damit holt sich Holcim rund 1 Milliarde Euro an zusätzlichem Umsatz in die Bücher und stärkt den Bereich Building Solutions.

ZUG (dpa-AFX)

mehr Analysen