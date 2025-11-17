Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour knickt am Abend ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 4,30 USD abwärts.

Die Under Armour-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 4,30 USD. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,50 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 965.312 Stück gehandelt.

Bei 10,53 USD markierte der Titel am 10.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 145,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,27 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach unten.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Am 06.11.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls 0,39 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,27 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,40 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,044 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

