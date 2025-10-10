UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag mit stabiler Tendenz

Kurs der UniCredit

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von UniCredit. Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 63,49 EUR.

Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 63,49 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 63,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UniCredit-Aktie bisher bei 63,44 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 63,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71 UniCredit-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 78,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,05 EUR für die UniCredit-Aktie.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

