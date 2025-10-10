DAX24.575 -0,2%Est505.625 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.998 +0,5%
Kurs der UniCredit

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag mit stabiler Tendenz

10.10.25 12:05 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von UniCredit. Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 63,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
63,49 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 63,49 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 63,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UniCredit-Aktie bisher bei 63,44 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 63,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71 UniCredit-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 78,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,05 EUR für die UniCredit-Aktie.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
