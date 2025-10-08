DAX24.559 +0,7%Est505.637 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.818 +1,5%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.036 +1,3%
Blick auf Aktienkurs

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit zeigt sich am Mittag freundlich

08.10.25 12:08 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von UniCredit. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 63,43 EUR zu.

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:57 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 63,43 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die UniCredit-Aktie bei 63,43 EUR. Bei 63,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 197 Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 10,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 43,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 EUR aus. Analysten bewerten die UniCredit-Aktie im Durchschnitt mit 72,05 EUR.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die UniCredit-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2025 6,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
