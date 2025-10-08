UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit verteidigt am Vormittag Tendenz
Die Aktie von UniCredit hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die UniCredit-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 63,25 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der UniCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 63,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die UniCredit-Aktie bei 63,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der UniCredit-Aktie ging bis auf 63,19 EUR. Bei 63,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 20 Aktien.
Bei 69,92 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 10,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,65 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,29 EUR je UniCredit-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,05 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UniCredit am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,99 Mrd. EUR ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,64 EUR je UniCredit-Aktie.
UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv
Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile
UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
