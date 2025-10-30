DAX24.089 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,08 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1621 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.999 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Unicredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank auf 29,5%

30.10.25 09:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alpha Bank AE (spons. ADRs)
0,84 EUR 0,02 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
3,39 EUR -0,00 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
62,97 EUR -0,31 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die italienische Großbank Unicredit hat sich weitere Anteile an der Alpha Bank gesichert und damit ihre Beteiligung an einer der größten griechischen Banken weiter erhöht.

Wer­bung

Unicredit gab bekannt, dass sie zusätzliche Finanzinstrumente mit einem Abschlag auf die Marktpreise gekauft habe, um ihre Beteiligung an der Alpha Bank auf etwa 29,5 Prozent aufzustocken. Im August hatte Unicredit eine Beteiligung von 26 Prozent gemeldet.

Die Position der Unicredit als einer der größten Anteilseigner der Alpha Bank geht auf die Geschäftspartnerschaft der beiden Geldhäuser für den Vertrieb von Vermögensverwaltungs- und Versicherungsprodukten in Griechenland und die Fusion ihrer Tochtergesellschaften in Rumänien zurück, die im Oktober 2023 angekündigt wurden. Im Mai dieses Jahres versuchte der Unicredit-CEO Andrea Orcel, diese Beziehung zu vertiefen, indem er den Anteil auf rund 20 Prozent verdoppelte, da seine Expansionsbemühungen in anderen Ländern auf Hindernisse stießen.

Die Europäische Zentralbank habe ihr die Genehmigung erteilt, ihre direkte Beteiligung an der Alpha Bank auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen, teilte Unicredit weiter mit. Die Bank kann sich nun entscheiden, ob sie die Finanzinstrumente in eine physische Beteiligung umwandelt und die Gewinne der Alpha Bank in ihren Büchern konsolidiert, was allerdings ihrer Eigenkapitalquote belasten würde.

Wer­bung

Über einen ähnlichen Mechanismus hat die Unicredit einen Anteil von rund 29 Prozent an der deutschen Commerzbank erworben. Die Bank erwartet, dass diese strategischen Beteiligungen ihre Ergebnisse ab 2026 weiter steigern werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 04:54 ET (08:54 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alpha Bank AE (spons. ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alpha Bank AE (spons. ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alpha Bank AE (spons. ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen