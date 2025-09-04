Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 36,60 EUR.

Um 11:56 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 36,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 36,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 36,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 672 Uniper-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,78 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,40 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 4,23 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

