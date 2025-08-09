Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 35,50 EUR.

Das Papier von Uniper gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:16 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 35,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 35,45 EUR. Bei 35,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Gewinne von 57,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.08.2025 Kursverluste bis auf 35,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 1,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

