United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

05.08.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 25,18 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 25,18 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 27.540 Stück. Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 15.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,78 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 72,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,671 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,19 EUR an. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingefahren TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren Erste Schätzungen: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

