DAX23.556 -0,8%Est505.578 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,95 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Take Two 914508 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlicher -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat 10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Kurs der United Internet

United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Mittag

07.11.25 12:04 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 26,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,74 EUR -0,16 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 26,58 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 26,42 EUR. Mit einem Wert von 26,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 26.729 Aktien.

Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,15 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: United Internet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen