United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 26,58 EUR.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 26,58 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 26,42 EUR. Mit einem Wert von 26,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 26.729 Aktien.

Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,15 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

