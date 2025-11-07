DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Profil
Aktie im Fokus

United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von United Internet

07.11.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 26,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,50 EUR -0,40 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 26,38 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 26,30 EUR. Bei 26,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 54.214 Stück.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,73 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
