Aktienkurs im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag tiefer

12.08.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 25,18 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 25,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,18 EUR aus. Bei 26,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.553 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,671 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,19 EUR.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Mrd. EUR – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

