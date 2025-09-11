DAX23.640 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün

12.09.25 12:07 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:46 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 27,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.378 United Internet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,46 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 46,12 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

