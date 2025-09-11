United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Vormittag positiv

United Internet im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 26,96 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,96 EUR. Bei 27,00 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.656 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). 5,56 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

