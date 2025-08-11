DAX24.195 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl66,02 -0,1%Gold3.363 +0,5%
Kursverlauf

United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Kursplus

13.08.25 09:24 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 25,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
24,94 EUR -1,14 EUR -4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 25,12 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 25,12 EUR zu. Bei 25,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.039 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,70 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 5,92 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 41,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,671 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 32,19 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025

