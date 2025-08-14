United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag in Grün

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,36 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,36 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 25,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.870 United Internet-Aktien.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 26,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,51 Prozent.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,671 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom launcht KI-Smartphone - KI Perplexity an Bord

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt